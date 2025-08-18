ट्रंप से बैठक के बाद पुतिन के सुरक्षाकर्मी अपने साथ ले गए उनका मल-मूत्र, जानिए कारण

सुरक्षा मल-मूत्र सूटकेस में क्या होता है? पेरिस मैच के लिए काम करने वाले खोजी पत्रकारों रेजिस गेंटे और मिखाइल रुबिन ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि पुतिन अपने साथ 'मल-मूत्र सूटकेस' लेकर चलते हैं। दरअसल, रूसी राष्ट्रपति की संघीय सुरक्षा सेवा (FPS) मस्किटियर्स के सदस्य सूटकेस के अंदर विशेष थैलों में उनके मल को इकट्ठा करते हैं, जो काफी वर्षों से हो रहा है। सुरक्षाकर्मी पुतिन के दौरे के दौरान उनके द्वारा विसर्जित मूत्र-मल को अपने साथ मॉस्को ले जाते हैं।

कारण क्या है कारण? दरअसल, मल और मूत्र की जांच से पुतिन के शरीर की बीमारियों जैसे कैंसर, मधुमेह, या अन्य बीमारियों का पता चल सकता है। दुनियाभर की खुफिया एजेंसियां उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल न कर सकें, इसलिए रूसी सुरक्षा एजेंसी इस मामले में सतर्क रहती हैं। पिछले 25 वर्षों से रूस के शीर्ष नेता पुतिन अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क हैं। अक्सर उनकी बीमारियों को लेकर अटकलें सामने आती रहती हैं।

प्रथा 1999 से चल रही है यह प्रथा BBC की एक पत्रकार, फरीदा रुस्तमोवा कहती हैं कि मल-मूत्र सूटकेस लेकर चलने की प्रथा 1999 में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद से चल रही है। रुस्तमोवा ने पहली बार 2017 में इसके बारे में तब रिपोर्ट किया था, जब पुतिन फ्रांस गए थे। वियना और सऊदी अरब की यात्रा में भी पुतिन ने अपने पोर्टेबल शौचालय का इस्तेमाल किया था। इसे पुतिन की पैरानॉइड सिक्योरिटी रणनीति का हिस्सा बताया जाता है।