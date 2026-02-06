मॉस्को में शीर्ष रूसी जनरल व्लादिमीर एलेक्सेयेव को गोली मारी गई

रूस के शीर्ष जनरल को मॉस्को में कई गोली मारी गई, हमलावर फरार

लेखन गजेंद्र 05:07 pm Feb 06, 202605:07 pm

क्या है खबर?

रूस की राजधानी मॉस्को में शुक्रवार को एक शीर्ष रूसी जनरल को गोली मार दी गई। वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अधिकारी रूसी सैन्य खुफिया विभाग (GRU) के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेयेव (64) हैं। उनको कई गोलियां मारी गई हैं। रूसी जांच समिति के प्रवक्ता ने बताया कि एलेक्सेयेव को अज्ञात हमलावर वोलोकोलाम्स्कोये राजमार्ग पर स्थित एक आवासीय इमारत में गोली मारकर फरार हो गया।