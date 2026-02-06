रूस के शीर्ष जनरल को मॉस्को में कई गोली मारी गई, हमलावर फरार
क्या है खबर?
रूस की राजधानी मॉस्को में शुक्रवार को एक शीर्ष रूसी जनरल को गोली मार दी गई। वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अधिकारी रूसी सैन्य खुफिया विभाग (GRU) के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सेयेव (64) हैं। उनको कई गोलियां मारी गई हैं। रूसी जांच समिति के प्रवक्ता ने बताया कि एलेक्सेयेव को अज्ञात हमलावर वोलोकोलाम्स्कोये राजमार्ग पर स्थित एक आवासीय इमारत में गोली मारकर फरार हो गया।
गोलीबारी
GRU प्रमुख इगोर कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध शांति समझौते का नेतृत्व
एलेक्सेयेव के बॉस और GRU प्रमुख इगोर कोस्त्युकोव अबू धाबी में यूक्रेन के साथ संभावित शांति समझौते के सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। एलेक्सेयेव समेत कई GRU अधिकारियों अमेरिका ने 2016 में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई साइबर गतिविधि के लिए प्रतिबंध लगाए थे। एलेक्सेयेव का यूक्रेन युद्ध में भिड़ने वाले रक्षा मंत्रालय और येवगेनी प्रिगोज़िन की वैगनर भाड़े के सैनिकों के बीच अच्छा तालमेल था।
युद्ध
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई रूसी अधिकारी निशाने पर
यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कई वरिष्ठ रूसी अधिकारियों की हत्या कर दी गई है, जिसके लिए सीधे तौर पर मॉस्को ने कीव को दोषी ठहराया है। हालांकि, कुछ हमले यूक्रेनी सैन्य खुफिया विभाग ने स्वीकारें भी हैं। दिसंबर 2024 से एलेक्सेयेव के समान रैंक के 3 अन्य अधिकारी मॉस्को में मारे गए थे। सेना प्रशिक्षण निदेशालय के प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवरोव की 22 दिसंबर को कार के नीचे बम रखकर हत्या की गई थी।