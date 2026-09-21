युद्धकालीन चुनावों में रूस की सत्ताधारी पुतिन समर्थक पार्टी जीत हासिल करने की राह पर

युद्धकालीन चुनावों में रूस की सत्ताधारी पुतिन समर्थक पार्टी जीत हासिल करने की राह पर

लेखन गजेंद्र 09:09 am Sep 21, 202609:09 am

क्या है खबर?

रूस में युद्धकालीन संसदीय चुनावों में सत्ताधारी यूनाइटेड रूस पार्टी को आसान जीत मिलते दिख रही है। अभी तक के आंशिक आधिकारिक परिणामों से पता चला कि पार्टी को 57.5 प्रतिशत वोट मिले हैं और उसका कोई खास विरोध नहीं हुआ। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद यह पहला संसदीय चुनाव है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नीतियों और यूक्रेन युद्ध के प्रति जनता के समर्थन की परीक्षा के रूप में पेश किया था।