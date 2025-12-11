रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बाजार में धमाकों के बाद लगी आग, 1 की मौत
क्या है खबर?
रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बड़े बाजार में बुधवार देर शाम भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हुई है। घटना नेवस्की इलाके के सबसे बड़े प्रावोबेरेज्नी मार्केट की है। यहां एक इमारत में आग लगी थी। लोगों को इस दौरान धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने बताया कि आग ने कुछ देर में 1,500 वर्ग मीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे काफी नुकसान हुआ है।
आग
कुछ सेकेंड में पूरे बाजार में फैली आग
घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें भीषण आग और आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा है। अग्निशमन दल को आग बुझाने के बाद मलबे के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला है, जबकि एक अन्य व्यक्ति को दोनों पैरों में फ्रैक्चर के साथ अस्पताल ले जाया गया है। आग बुझाने के लिए करीब 25 अग्निशमन वाहन भेजे गए थे। बाजार में ज्वलनशील पदार्थों के होने से आग तेजी से भड़क गई थी।
जांच
आपराधिक मामला दर्ज, जांच शुरू
आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित रूस की जांच समिति का कहना है कि आरोप सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाली सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं। बता दें कि मॉस्को के बाद सेंट पीटर्सबर्ग सबसे बड़ा शहर है, जिसके सबसे बड़े वाणिज्यिक केंद्रों में से एक, नेवस्की मार्केट में प्रतिदिन हजारों ग्राहक आते हैं।
ट्विटर पोस्ट
आग का भयावह दृश्य
A huge fire in St. Petersburg, Russia. Market is burning.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 10, 2025
Probably not connected to any attacks, but still looks lit 🔥 pic.twitter.com/9W2wyyGA8P