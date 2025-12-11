रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बाजार में धमाकों के बाद लगी आग, 1 की मौत

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के सबसे बड़े बाजार में लगी आग

लेखन गजेंद्र 09:47 am Dec 11, 202509:47 am

क्या है खबर?

रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बड़े बाजार में बुधवार देर शाम भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हुई है। घटना नेवस्की इलाके के सबसे बड़े प्रावोबेरेज्नी मार्केट की है। यहां एक इमारत में आग लगी थी। लोगों को इस दौरान धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने बताया कि आग ने कुछ देर में 1,500 वर्ग मीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे काफी नुकसान हुआ है।