रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आमंत्रित किया

रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने जानकारी दी कि उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का आमंत्रण दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब यूक्रेन में लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में समझौता प्रयास तेज हुआ है। इससे पहले क्रेमलिन ने कीव और मॉस्को के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने की सहमति को अफवाह बताया था।

आमंत्रण पिछले साल भी मॉस्को ने जेलेंस्की को भेजा था आमंत्रण यह पहली बार नहीं है, जब मॉस्को ने जेलेंस्की को बातचीत के लिए बुलाया हो। पिछले साल यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसी तरह का निमंत्रण ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि वे उस देश की राजधानी नहीं जा सकते, जो उनके देश पर प्रतिदिन मिसाइलें दाग रहा है। उन्होंने उस समय सुझाव दिया था कि पुतिन इसके बजाय कीव आएं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि जेलेंस्की ने मॉस्को के निमंत्रण पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

समझौता कहां अटक रही है बात? रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में कई असहमति बनी हुई हैं। समझौते में किसे कौन सा क्षेत्र मिलेगा, युद्ध के बाद यूक्रेन में अंतरराष्ट्रीय शांति पर्यवेक्षकों की उपस्थिति और रूस के नियंत्रण वाले जापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भाग्य को लेकर असहमति है। रूस यूक्रेनी सेना को अनियंत्रित डोनेट्स्क क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से से पीछे चाहता है। कीव का कहना है कि वह मॉस्को को ऐसा क्षेत्र उपहार में नहीं देना चाहता, जिसे नहीं जीता गया।

