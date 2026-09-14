रूसी ड्रोन हमले में बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन

रूस ने याहोदिन-दोरोहस्क सीमा चौकी के पास एक यात्री ट्रेन पर हमला किया था। इसके बाद ट्रकों में आग लग गई और एक गैस स्टेशन परिसर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, यात्रियों को समय रहते नीचे उतार लिया गया।

इसके बाद जॉनसन जिस ट्रेन में सवार थे, उसे कुछ देर के लिए रोका गया।

रिपोर्टों के मुताबिक, जॉनसन और दूसरे विदेशी प्रतिनिधि कीव में एक सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के बाद ट्रेन से पोलैंड की ओर लौट रहे थे।