रूस ने यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल, तबाही का वीडियो सामने आया

हमले

हमलों में 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रूस के हमलों में लुकिआनिवस्का मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक व्यापारिक केंद्र और एक बाजार पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा एक छोटे कैफे, घरों, स्कूलों, बाजारों और व्यावसायिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कीव में रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं, जिसके चलते लोग मेट्रो स्टेशनों और बंकर में शरण लेते दिखे।