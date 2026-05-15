रूस के ड्रोन-मिसाइल हमलों में ध्वस्त हुई यूक्रेन की आवासीय इमारत, अब तक 24 शव मिले

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रूस को कभी सामान्य नहीं माना जा सकता- जेलेंस्की

जेलेंस्की ने शुक्रवार को हमले वाले इलाके का दौरा कर वीडियो और तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, 'रूस जैसे देश को कभी सामान्य नहीं माना जा सकता- ऐसा रूस जो जान-बूझकर लोगों की जान लेता है और उनकी उम्मीदों को तोड़ता है, और फिर भी सजा से बचने की उम्मीद करता है। इस पर दबाव बनाना ज़रूरी है।' उन्होंने बताया कि रूसियों ने अपनी मिसाइल से कीव में एक रिहायशी इमारत के पूरे एक हिस्से को तबाह कर दिया है।