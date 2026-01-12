रूस का दावा, अमेरिका निर्मित यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया

कॉलसाइन ने हमले का समय और तारीख नहीं बताया, लेकिन कहा कि इस ऑपरेशन की तैयारी में रूसी सेना को काफी समय लगा। उन्होंने बताया कि दुश्मन कहते हैं कि इन विमानों को गिराया नहीं जा सकता, जबकि ये भी बाकी विमानों की तरह आसमान से गिर जाते हैं। बता दें कि यूक्रेन को अगस्त 2024 में F-16 विमान मिलने शुरू हुए और तब से उसने युद्ध में 4 विमानों के नुकसान की पुष्टि की है।

युद्ध

यूक्रेन को अब तक 44 लड़ाकू विमान मिले

यूक्रेन को अब तक अपने यूरोपीय समर्थकों से वादे के अनुसार 87 विमानों में 44 विमान प्राप्त हो चुके हैं। बाकी की कवायद चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन पिछले 4 वर्षों के दौरान कई दर्ज विमान और सैंकड़ों टैंक को खो चुका है। दोनों पक्षों की बीच पूर्ण युद्ध 2022 में शुरू हुआ था। रूस ने अपने फ्लैंकर जेट, Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर और कई हथियारों के नुकसान की पुष्टि की है।