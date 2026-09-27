रूस ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, बोला- पश्चिम को और सीटें नहीं

पुर्तगाल और मॉरीशस ने भी UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है।

मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा, "हम वैश्विक मामलों में भारत की रचनात्मक भूमिका के अनुरूप स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हैं।"

पुर्तगाल ने भी UNSC के संरचनात्मक सुधारों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने अफ्रीका, ब्राजील और भारत के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व के साथ अधिक प्रतिनिधि परिषद की मांग की।