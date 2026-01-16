रूस की वायुसेना ने यूक्रेन में पुल तबाह किया

रूस ने खारकीव में ओस्कोल नदी का पुल तबाह किया, यूक्रेन के लिए कितना जरूरी था?

रूस की सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन के खारकीव में अपनी बमबारी जारी रखी है। इस बार उसने खारकीव में एक पुल को उड़ा दिया है, जिससे यूक्रेन हथियारों की आपूर्ति करता था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज (VKS) ने कुप्यांस्क के पास ओस्कोल नदी पर बने एक पोंटून पुल पर आधा टन का गोला दागा है। बताया जा रहा है कि पुल को कई FAB-500 बमों से नष्ट किया गया है।