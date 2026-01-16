LOADING...
रूस ने खारकीव में ओस्कोल नदी का पुल तबाह किया, यूक्रेन के लिए कितना जरूरी था?

लेखन गजेंद्र
Jan 16, 2026
04:27 pm
क्या है खबर?

रूस की सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन के खारकीव में अपनी बमबारी जारी रखी है। इस बार उसने खारकीव में एक पुल को उड़ा दिया है, जिससे यूक्रेन हथियारों की आपूर्ति करता था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज (VKS) ने कुप्यांस्क के पास ओस्कोल नदी पर बने एक पोंटून पुल पर आधा टन का गोला दागा है। बताया जा रहा है कि पुल को कई FAB-500 बमों से नष्ट किया गया है।

जहां यूक्रेनी सेना का पहुंचना मुश्किल, वहां के लिए इस्तेमाल हो रहा था पुल

रूस अधिकारियों ने बताया कि पुल का इस्तेमाल यूक्रेन अपने सैनिकों, सैन्य उपकरणों और अन्य आपूर्ति को एक ऐसा युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए कर रहा था, जहां यूक्रेनी सेना के लिए पहुंचना मुश्किल है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि FAB-500 एक 500 किलोग्राम का "स्मार्ट" गोला है, जो एक मार्गदर्शन और सुधार प्रणाली से लैस है, जिससे क्रॉसिंग को सटीक रूप से निशाना बनाया जा सकता है।

