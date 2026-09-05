RSS ने मोहन भागवत की ब्रिटेन यात्रा की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है

RSS ने मोहन भागवत की ब्रिटेन यात्रा की आलोचना पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 03:36 pm Sep 05, 202603:36 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के यूनाइटेड किंगडम (UK) दौरे को लेकर लंदन में राजनीतिक और सामाजिक घमासान शुरू हो गया है। इस विरोध प्रदर्शन और आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए RSS ने साफ किया है कि संगठन हर किसी के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। RSS के मीडिया प्रमुख सुनील आंबेकर ने लंदन में कहा कि वे किसी भी तरह की बहस और विचारों के स्वस्थ आदान-प्रदान की उम्मीद करते हैं।