ईरानी हमले में तबाह हुआ सऊदी अरब में खड़ा अमेरिका का बोइंग E-3 सेंट्री विमान (फाइल तस्वीर)

सैन्य अड्डे तबाह, ड्रोन-विमानों क्षतिग्रस्त; अमेरिका ने खुद बताए ईरान युद्ध में नुकसान के आंकड़े

लेखन आबिद खान 06:03 pm Sep 15, 202606:03 pm

क्या है खबर?

ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को हुए नुकसान का पहला आधिकारिक आकलन सामने आया है। पेंटागन के आधिकारिक निगरानी निकाय के अनुसार, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य और राजनयिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि युद्ध से अमेरिकी सेना के अहम गोला-बारूद भंडार पर भी दबाव पड़ा है। ये पहली बार है, जब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर नुकसान की जानकारी साझा की है।