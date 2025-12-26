जयपुर: चोमूं में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर पुलिसकर्मियों से झड़प, आंसू-गैस के गोले दागे
क्या है खबर?
राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोमूं कस्बे में गुरुवार रात को मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर तनाव फैल गया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके जवाब में, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अभी हालात पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने सुबह कई लोगों को हिरासत में लिया है।
विवाद
कैसे शुरू हुआ विवाद?
कस्बे के बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के बाहर सड़क किनारे पिछले 45 सालों से पत्थर पड़े थे, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा था। समस्या को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पत्थरों को हटाने के लिए स्थानीय लोगों और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से बात की। आपसी सहमति से बात बन गई और शांतिपूर्वक पत्थर हटा दिए गए। NDTV के मुताबिक, इसी बीच शुक्रवार तड़के 2 बजे खाली जगह पर कुछ लोगों ने रेलिंग लगा दी, जिससे विवाद बढ़ गया।
सुरक्षा
छावनी में बदला इलाका, दंगा नियंत्रण वाहन तैनात
रात 2 बजे भड़के तनाव के बढ़ने पर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। हालांकि, सुबह होने तक हालात काबू में आ गए। पुलिस में घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों से पुलिस टीमों को दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ तैनात किया है। साथ ही बस स्टैंड इलाका छावनी में तब्दील है। अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात हैं और कानून व्यवस्था के लिए चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।
ट्विटर पोस्ट
पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया
#WATCH जयपुर, राजस्थान: चौमूं में पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। pic.twitter.com/4RRCwSJ9GY— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 26, 2025