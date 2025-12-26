जयपुर के चोमूं कस्बे में तनाव के बाद पुलिस तैनात है (फाइल तस्वीर)

जयपुर: चोमूं में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर पुलिसकर्मियों से झड़प, आंसू-गैस के गोले दागे

लेखन गजेंद्र 12:20 pm Dec 26, 202512:20 pm

क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोमूं कस्बे में गुरुवार रात को मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर तनाव फैल गया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके जवाब में, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अभी हालात पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने सुबह कई लोगों को हिरासत में लिया है।