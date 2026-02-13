बीकानेर में पंचायत विभाग के सरकारी बाबू के घर मिली अकूत संपत्ति (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजस्थान: बीकानेर में करोड़पति सरकारी बाबू के घर छापा, आय से 938 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति मिली

लेखन गजेंद्र 06:32 pm Feb 13, 202606:32 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के बीकानेर में कुछ हजार रुपये की सरकारी नौकरी करने वाले बाबू (कनिष्ठ सहायक) की शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के छापे में पोल खुल गई। फलोदी जिले में ग्राम पंचायत उदट की पंचायत समिति बाप में तैनात शुभकरण परिहार के घर से 1 से 2 किलो सोना-चांदी, नकदी और जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। ACB के छापे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बाबू के घर पर खजाना देखकर लोग चौंक रहे हैं।