कतर के रास लफान गैस संयंत्र में भीषण विस्फोट

कतर के सबसे बड़े LNG संयंत्र में विस्फोट; 18 लापता, ईरान कर चुका है हमला

लेखन गजेंद्र 10:41 am Jun 22, 202610:41 am

क्या है खबर?

कतर के रास लफान गैस संयंत्र में रविवार को भीषण विस्फोट हुआ है। हादसे में 54 लोग घायल हुए हैं, जबकि 18 लोगों लापता हैं। रास लफान कतर का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) संयंत्र है। यह कतर का LNG का मुख्य निर्यात टर्मिनल का केंद्र है। अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने इसे निशाना बनाया था। हमले के बाद भारी नुकसान के कारण इसे कई हफ्तों तक बंद कर दिया गया था।