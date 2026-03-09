पुतिन ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया

उम्मीद अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मोजतबा- पुतिन पुतिन ने विश्वास जताया कि मोजतबा अपने पिता की विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे और कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी जनता को एकजुट करेंगे। हालांकि, मोजतबा के कार्यकाल में बहुत साहस और समर्पण की आवश्यकता होगी क्योंकि अमेरिका और इजरायल पिछले सप्ताह से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बनाया है।

खुफिया जानकारी अमेरिकी सैन्य संपत्तियों की खुफिया जानकारी दे रहा रूस रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि रूस मध्य-पूर्व में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों के बारे में ईरान को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी दे रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही रूस अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य सैन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी साझा कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 3 अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है।

