पुतिन ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया
क्या है खबर?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुने जाने पर बधाई दी है। यह नेतृत्व परिवर्तन पिछले सप्ताह अमेरिकी-इजरायली हमलों में उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद हुआ है। पुतिन ने मोजतबा को भेजे संदेश में कहा, "मैं तेहरान के प्रति अपने अटूट समर्थन और अपने ईरानी मित्रों के साथ एकजुटता की पुष्टि करना चाहता हूं। रूस हमेशा ईरान का विश्वसनीय सहयोगी रहा है और रहेगा।"
उम्मीद
अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मोजतबा- पुतिन
पुतिन ने विश्वास जताया कि मोजतबा अपने पिता की विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे और कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी जनता को एकजुट करेंगे। हालांकि, मोजतबा के कार्यकाल में बहुत साहस और समर्पण की आवश्यकता होगी क्योंकि अमेरिका और इजरायल पिछले सप्ताह से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बनाया है।
खुफिया जानकारी
अमेरिकी सैन्य संपत्तियों की खुफिया जानकारी दे रहा रूस
रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि रूस मध्य-पूर्व में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों के बारे में ईरान को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी दे रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही रूस अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य सैन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी साझा कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 3 अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है।
समर्थन
चीन ने मोजतबा की नियुक्ति के बताया संविधान के अनुसार
चीन ने भी मोजतबा की नियुक्ति का समर्थन करते हुए कहा है कि यह ईरान के संविधान के अनुरूप है और वह ईरान के नए सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, "चीन किसी भी बहाने से अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।"