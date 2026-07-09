PoK में तनाव बढ़ा, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

बयान

नेता बोले- पीछे नहीं हटेंगे

अवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता उमर नजीर कश्मीरी ने कहा कि बढ़ते दबाव के बावजूद आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। न्यूज18 ने बैठक में मौजूद लोगों के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा, "हम डटे रहेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे।" एक अन्य बयान में कहा गया है कि इतिहास ही अंततः मौजूदा गतिरोध के लिए जिम्मेदार लोगों का फैसला करेगा और आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी कि उत्पीड़क कौन था और पीड़ित कौन था।