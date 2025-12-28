बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समर्थकों का भी हुड़दंग

While Hindus in Britain held protest rallies outside the Bangladesh High Commission in London and demanded action against ki-llers of Dipu Chandra Das, Khalistani extremists of SFJ carrying placard of Osman Hadi tried to clash and heckle Hindu protesters. pic.twitter.com/sRGIXd0nFg

प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। लंदन में यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ, जब एक दिन पहले भारत में भी बांग्लादेश में कथित अत्याचारों को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए थे।

प्रदर्शन

दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध-प्रदर्शन

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल भाजपा नेता अनीता महतो ने कहा, "जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, यह बेहद गंभीर मुद्दा है।" इससे पहले दिल्ली और देश के अन्य शहरों में भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने भी इन हमलों की निंदा की है।