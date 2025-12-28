LOADING...
लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हिंदू समुदाय के लोग

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समर्थकों का भी हुड़दंग

लेखन भारत शर्मा
Dec 28, 2025
12:22 pm
बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंसा के खिलाफ शनिवार को लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान 5 खालिस्तान समर्थक भी बांग्लादेश के समर्थन में वहां पहुंच गए। इससे माहौल गरमा गया। इन खालिस्तान समर्थकों ने बांग्लादेश के पक्ष में जमकर नारे लगाए और खालिस्तानी झंडे लहराते हुए जमकर हुड़दंग किया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

यहां देखें लंदन में विरोध प्रदर्शन के वीडियो

हिंदू समुदाय के लोगों ने की सुरक्षा की मांग

प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। लंदन में यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ, जब एक दिन पहले भारत में भी बांग्लादेश में कथित अत्याचारों को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए थे।

दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध-प्रदर्शन

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल भाजपा नेता अनीता महतो ने कहा, "जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, यह बेहद गंभीर मुद्दा है।" इससे पहले दिल्ली और देश के अन्य शहरों में भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने भी इन हमलों की निंदा की है।

