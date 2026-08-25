भारत को निर्बाध ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति करने रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने दिया भरोसा

बैठक में जयशंकर ने भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

द्विपक्षीय व्यापार में इस साल वृद्धि हुई है, लेकिन 2025 में इसमें गिरावट थी।

व्यापार असंतुलन 6.6 अरब डॉलर (लगभग 55,440 करोड़ रुपये) से बढ़कर 50 अरब डॉलर (4.20 लाख करोड़ रुपये) हो गया है, जिसे जयशंकर ने भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बताया है।

उन्होंने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उपाय भी सुझाए हैं।