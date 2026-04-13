पोप लियो XIV ने कहा कि वह युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे

युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे पोप लियो, बोले- मैं ट्रंप से बहस नहीं चाहता

लेखन गजेंद्र 03:56 pm Apr 13, 202603:56 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद पोप लियो XIV ने कहा कि वह पश्चिम एशिया में युद्ध के खिलाफ बोलना जारी रखेंगे और वह ट्रंप के साथ कोई बहस नहीं चाहते हैं। पोप ने अल्जीरिया जा रही उड़ान के दौरान रॉयटर्स से कहा कि ईसाई संदेश का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। बता दें कि ट्रंप ने पोप लियो के खिलाफ टिप्पणी की थी और कहा था कि वह उनके प्रशंसक नहीं हैं।