पोप लियो ने की ईरान और मध्य-पूर्व में जारी हिंसा को समाप्त करने की अपील

लेखन भारत शर्मा 06:40 pm Mar 08, 202606:40 pm

क्या है खबर?

पोप लियो ने रविवार को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में एंजेलस प्रार्थना के दौरान ईरान और मध्य पूर्व में हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। रॉयटर्स के अनुसार, पोप ने कहा कि चल रहा संघर्ष भय और घृणा फैला रहा है और संभावित रूप से अन्य देशों को भी अस्थिरता की ओर धकेल सकता है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उन्होंने कहा, "हिंसा और विनाश की घटनाओं के साथ इसके फैलने की भी चिंता है।"