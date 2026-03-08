पोप लियो ने की ईरान और मध्य-पूर्व में जारी हिंसा को समाप्त करने की अपील
क्या है खबर?
पोप लियो ने रविवार को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में एंजेलस प्रार्थना के दौरान ईरान और मध्य पूर्व में हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। रॉयटर्स के अनुसार, पोप ने कहा कि चल रहा संघर्ष भय और घृणा फैला रहा है और संभावित रूप से अन्य देशों को भी अस्थिरता की ओर धकेल सकता है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उन्होंने कहा, "हिंसा और विनाश की घटनाओं के साथ इसके फैलने की भी चिंता है।"
अपील
पोप ने की प्रार्थना करने की अपील
पोप लियो ने सभी से हिंसा के अंत और संवाद की शुरुआत के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने कहा, "आइए हम ईश्वर से विनम्र प्रार्थना करें कि बमों की गर्जना थम जाए, हथियार शांत हो जाएं और संवाद के लिए एक ऐसा स्थान खुले जहां लोगों की आवाज सुनी जा सके।" पोप की ये टिप्पणियां ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के 9वें दिन भी जारी लड़ाई के दौरान आई हैं।
आवाज
वेटिकन के शीर्ष राजनयिक ने हमलों के खिलाफ उठाई आवाज
वेटिकन के शीर्ष राजनयिक ने भी अमेरिका-इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को निवारक युद्ध छेड़ने का अधिकार नहीं है। वेटिकन द्वारा सैन्य अभियान की यह एक दुर्लभ प्रत्यक्ष आलोचना है। पोप लियो द्वारा संवाद और शांति की अपील जारी रहने के बावजूद ईरान और पूरे मध्य पूर्व में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।