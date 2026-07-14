PoK में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में 6 लोगों की मौत की खबर है (फाइल तस्वीर)

PoK में फिर पाकिस्तान सरकार का दमन, गोलीबारी में 6 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 05:49 pm Jul 14, 202605:49 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में एक बार फिर पाकिस्तानी सरकार ने दमनपूर्ण कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट में आम लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 6 आम लोग मारे गए हैं। शहर के नए बस टर्मिनल के पास हुई झड़पों के दौरान पाकिस्तानी बलों ने गोलीबारी की। हालिया हिंसा ने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ रहा है।