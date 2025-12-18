फ्रांस में 30 मरीजों को जहर का इंजेक्शन देने पर एनीस्थिसिया विशेषज्ञ को उम्रकैद की सजा

फ्रांस में एनीस्थिसिया विशेषज्ञ फ्रेडरिक पेचियर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई

लेखन गजेंद्र 04:17 pm Dec 18, 202504:17 pm

क्या है खबर?

फ्रांस की एक कोर्ट ने एक पूर्व एनीस्थिसिया विशेषज्ञ (बेहोशी के विशेषज्ञ) को 30 मरीजों को जहर का इंजेक्शन देने को दोषी पाया है। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी डॉक्टर फ्रेडरिक पेचियर (53) ने ऐसे पदार्थों से इन्फ्यूजन बैग में जहर मिलाया था, जिससे मरीजों की हृदय गति रुक गई थी और रक्तस्राव हुआ था। बेसांकोन शहर की कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की इस हरकत से 30 में 12 मरीजों की मौत हुई थी।