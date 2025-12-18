फ्रांस में 30 मरीजों को जहर का इंजेक्शन देने पर एनीस्थिसिया विशेषज्ञ को उम्रकैद की सजा
क्या है खबर?
फ्रांस की एक कोर्ट ने एक पूर्व एनीस्थिसिया विशेषज्ञ (बेहोशी के विशेषज्ञ) को 30 मरीजों को जहर का इंजेक्शन देने को दोषी पाया है। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी डॉक्टर फ्रेडरिक पेचियर (53) ने ऐसे पदार्थों से इन्फ्यूजन बैग में जहर मिलाया था, जिससे मरीजों की हृदय गति रुक गई थी और रक्तस्राव हुआ था। बेसांकोन शहर की कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की इस हरकत से 30 में 12 मरीजों की मौत हुई थी।
घटना
पीड़ितों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल
राज्य अभियोजकों ने कोर्ट में कहा कि डॉक्टर पेचियर को कभी उनके सहकर्मी 'स्टार एनेस्थेटिस्ट' कहते थे, लेकिन उनका यह अपराध "फ्रांसीसी कानूनी प्रणाली के इतिहास में सबसे बड़े अपराधियों में से एक" बन गया है। कोर्ट को बताया गया कि पेचियर के जहरीले इंजेक्शन का शिकार एक 4 वर्षीय बच्चा भी हुआ था। हालांकि, टॉन्सिल की नियमित सर्जरी के बाद 2 बार दिल का दौरा पड़ने के बावजूद वह बच गया। एक मृतक मरीज की आयु 89 वर्ष थी।
मामला
2008 से 2017 के बीच मरीजों को दिए गए इंजेक्शन
पेचियर के पिता भी एनेस्थेटिस्ट थे। पेचियर ने दो निजी क्लीनिकों में काम किया था, जहां 2008 से 2017 के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में मरीजों को हृदय गति रुकने की समस्या हुई थी। इस दौरान 12 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद 2018 में संदेह के आधार पर जांच शुरू की गई। तभी अधिकारियों ने 70 से अधिक रिपोर्टों की जांच की, तो मामले का खुलासा हुआ। पेचियर ने सबसे पहले 36 वर्षीय महिला को अपना शिकार बनाया था।