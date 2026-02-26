इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति योजना पर सहमति जताई
क्या है खबर?
इजरायल के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत-इजरायल के संबंधों को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी बनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने गाजा शांति योजना पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे।
भाषण
तकनीक हमारी भावी साझेदारी का केंद्र- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "तकनीक हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे AI, क्वांटम और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। इजरायल में UPI के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ में हम अपने सुझाव को साझा करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में साझा विकास, साझा निर्माण और तकनीक ट्रांसफर के साथ परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे।"
भाषण
गाजा शांति योजना पर समर्थन
प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा मुद्दे पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि मानवता को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "भारत का रुख स्पष्ट है, मानवता को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। गाजा शांति योजना के माध्यम से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे।"
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त प्रेस संबोधन
