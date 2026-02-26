इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति योजना पर सहमति जताई

भाषण

तकनीक हमारी भावी साझेदारी का केंद्र- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "तकनीक हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे AI, क्वांटम और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। इजरायल में UPI के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ में हम अपने सुझाव को साझा करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में साझा विकास, साझा निर्माण और तकनीक ट्रांसफर के साथ परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे।"