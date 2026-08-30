प्रधानमंत्री मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, यूरेनियम आपूर्ति पर भी हुई चर्चा

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रख रहा है और प्रमुख परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।"

उन्होंने डिजिटलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा, "वैश्विक मामलों में भारत की आवाज और प्रभाव और भी मजबूत हुआ है। एक घनिष्ठ मित्र के रूप में उज्बेकिस्तान इन उपलब्धियों को देखकर प्रसन्न है।"