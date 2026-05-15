प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की

प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर ईरानी हमलों की निंदा की, कहा- हर हाल में अस्वीकार्य

लेखन गजेंद्र 02:59 pm May 15, 202602:59 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों UAE पर हुए ईरानी हमलों की निंदा की और कहा कि यह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत किया।