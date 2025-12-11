अमेरिकी संसद में मोदी-पुतिन कार सेल्फी, सांसद ने चेताया- ट्रंप की नीतियों से हो रहा नुकसान

बयान क्या बोलीं अमेरिकी प्रतिनिधि कामलागर-डोव? हाउस फॉरेन अफेयर्स साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब-कमेटी की सुनवाई में सांसद ने कहा, "भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों को सिर्फ अपना नुकसान करना कहा जा सकता है। ज़बरदस्ती वाला पार्टनर बनने की एक कीमत होती है। और यह पोस्टर हजार शब्दों के बराबर है। आप अमेरिकी रणनीतिक साझेदारों को हमारे दुश्मनों की गोद में धकेलकर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते।" सांसद 'अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी: एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को सुरक्षित करना' शीर्षक पर बोल रही थीं।

बयान नुकसान कम करना होगा- सांसद कामलागर-डोव ने आगे कहा, "हमें इस प्रशासन द्वारा अमेरिका और भारत साझेदारी को पहुंचाए गए नुकसान को कम करने और उस सहयोग पर लौटने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाने होंगे जो अमेरिका की समृद्धि, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के लिए ज़रूरी है।" उन्होंने कहा कि यह क्षण वाशिंगटन के लिए चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं, एक दबावपूर्ण सहयोगी होने की कीमत चुकानी पड़ती है।"

ट्विटर पोस्ट अमेरिकी प्रतिनिधि ने दिखाई मोदी-पुतिन की तस्वीर The Modi Putin car selfie makes debut in US Congress. @RepKamlagerDove — “Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face, and this is Doing real & lasting damage to the strategic trust & mutual understanding between our two… pic.twitter.com/MPQuerpL0y — Rohit Sharma 🇺🇸🇮🇳 (@DcWalaDesi) December 10, 2025

