अमेरिकी संसद में मोदी-पुतिन कार सेल्फी, सांसद ने चेताया- ट्रंप की नीतियों से हो रहा नुकसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तस्वीर एक्स पर साधा की थी (तस्वीर: एक्स/@narendramodi)

लेखन गजेंद्र
Dec 11, 2025
11:15 am
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार सेल्फी की चर्चा अमेरिकी संसद में हो रही है। कांग्रेस में एक संसदीय सुनवाई के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव ने इस तस्वीर को दिखाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह पोस्टर हजार शब्दों के बराबर है। इस दौरान उन्होंने ट्रंप प्रशासन की भारत के प्रति विदेश नीति की कड़ी आलोचना की।

बयान

क्या बोलीं अमेरिकी प्रतिनिधि कामलागर-डोव?

हाउस फॉरेन अफेयर्स साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब-कमेटी की सुनवाई में सांसद ने कहा, "भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों को सिर्फ अपना नुकसान करना कहा जा सकता है। ज़बरदस्ती वाला पार्टनर बनने की एक कीमत होती है। और यह पोस्टर हजार शब्दों के बराबर है। आप अमेरिकी रणनीतिक साझेदारों को हमारे दुश्मनों की गोद में धकेलकर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते।" सांसद 'अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी: एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को सुरक्षित करना' शीर्षक पर बोल रही थीं।

बयान

नुकसान कम करना होगा- सांसद

कामलागर-डोव ने आगे कहा, "हमें इस प्रशासन द्वारा अमेरिका और भारत साझेदारी को पहुंचाए गए नुकसान को कम करने और उस सहयोग पर लौटने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाने होंगे जो अमेरिका की समृद्धि, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के लिए ज़रूरी है।" उन्होंने कहा कि यह क्षण वाशिंगटन के लिए चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं, एक दबावपूर्ण सहयोगी होने की कीमत चुकानी पड़ती है।"

ट्विटर पोस्ट

अमेरिकी प्रतिनिधि ने दिखाई मोदी-पुतिन की तस्वीर

तस्वीर

कब ली गई थी यह तस्वीर?

पुतिन पिछले सप्ताह दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर थे। वे जैसे ही पालम हवाई अड्डे पहुंचे, उनको लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। दोनों एक कार में सवार हुए और 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने सेल्फी ली थी, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। दोनों नेताओं ने आखिरी बार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान रूस निर्मित ऑरस सेडान कार साझा की थी।

