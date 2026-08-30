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साइप्रस के तट पर 270 लोगों को ले जा रही यात्री नाव डूबी, बचाव अभियान जारी
उत्तरी साइप्रस में एक यात्री नाव डूबने की खबर है

साइप्रस के तट पर 270 लोगों को ले जा रही यात्री नाव डूबी, बचाव अभियान जारी

लेखन आबिद खान
Aug 30, 2026
05:17 pm
क्या है खबर?

साइप्रस के उत्तर में एक भीषण हादसे की खबर है। यहां 270 लोगों को ले जा रही एक यात्री नाव पलट गई है। बताया जा रहा है कि गिरने बंदरगाह से निकलने के कुछ ही देर बाद 'फिलो जेट' कंपनी की ये एक्सप्रेस नाव पलट गई। घटना के वक्त नाव तट से 2 से 3 किलोमीटर दूर थी। नाव का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पलटी नाव पर लोग बचाने के इंतजार में बैठे हैं।

घटना

बचाव अभियान जारी

रिपोर्ट के मुताबिक, ये बड़ी यात्री नाव तुर्की के मर्सिन प्रांत के ताउकू के लिए रवाना हुई थी। साइप्रस के तट से रवाना होने के कुछ ही देर बाद हादसा हो गया।

फिलहाल बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। कोस्ट गार्ड की नावें, पर्यटक नावें और निजी कंपनियों के जहाज यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, किनारे पर भी कई नावें और एंबुलेंस तैयार रखी गई हैं।

ट्विटर पोस्ट

नाव पलटने के बाद बचाव दल के इंतजार में यात्री

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बयान

मंत्री बोले- बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद

उत्तरी साइप्रस के यातायात मंत्री एरहान अरिकली ने TRT को बताया कि नाव पलट गई थी और बचाव दल पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं।

वहीं, किरेनिया शहर के मेयर मुरात सेनकुल ने CNN से कहा कि जहाज पर सवार 258 यात्रियों में से 159 लोगों तक पहुंचा जा चुका है। हालांकि, 99 यात्रियों का अभी भी कोई पता नहीं चला है।

मेयर ने यह भी कहा कि यात्रियों और क्रू समेत जहाज पर कुल 270 लोग सवार थे।

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