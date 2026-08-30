उत्तरी साइप्रस में एक यात्री नाव डूबने की खबर है

साइप्रस के तट पर 270 लोगों को ले जा रही यात्री नाव डूबी, बचाव अभियान जारी

लेखन आबिद खान 05:17 pm Aug 30, 202605:17 pm

क्या है खबर?

साइप्रस के उत्तर में एक भीषण हादसे की खबर है। यहां 270 लोगों को ले जा रही एक यात्री नाव पलट गई है। बताया जा रहा है कि गिरने बंदरगाह से निकलने के कुछ ही देर बाद 'फिलो जेट' कंपनी की ये एक्सप्रेस नाव पलट गई। घटना के वक्त नाव तट से 2 से 3 किलोमीटर दूर थी। नाव का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पलटी नाव पर लोग बचाने के इंतजार में बैठे हैं।