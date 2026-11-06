पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने इस्तीफा दिया

पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने इस्तीफा दिया, बैंक के डूबने से खड़ा हुआ राजनीतिक संकट

लेखन गजेंद्र 10:19 am Nov 06, 202610:19 am

क्या है खबर?

दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने इस्तीफा दे दिया है। पेना ने यह ऐलान उनसे जुड़े एक बैंक के डूबने से पैदा हुए राजनीतिक संकट के बाद किया है। संकट के केंद्र में यूनो बैंक है, जो पेना के राज में कुछ ही सालों में एक अनजान डिजिटल बैंक से देश के सबसे बड़े डिजिटल लेंडर्स में से एक बन गया। बैंक दावा करता है कि पैराग्वे की लगभग 60 प्रतिशत एडल्ट आबादी उसके ग्राहक हैं।