डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच फोन पर बातचीत (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की, बंदरगाह नाकाबंदी पर विचार को तैयार

लेखन गजेंद्र 05:26 pm Apr 20, 202605:26 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर शांति वार्ता पटरी से उतरती दिख रही है। इसका कारण अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य और ईरानी बंदरगाहों पर की गई नाकाबंदी है। इस बीच, सोमवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और यह मुद्दा उठाया। मुनीर ने ट्रंप को बताया कि नाकाबंदी ईरान से बातचीत में बाधा का बड़ा कारण है, जिसके बाद ट्रंप मामले पर विचार को तैयार हो गए हैं।