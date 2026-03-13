LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / पाकिस्तान ने रातभर अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों पर गोलाबारी की, बच्चों समेत 4 लोग मारे गए
पाकिस्तान ने रातभर अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों पर गोलाबारी की, बच्चों समेत 4 लोग मारे गए
पाकिस्तान ने रातभर अफगानिस्तान पर गोलाबारी की (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान ने रातभर अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों पर गोलाबारी की, बच्चों समेत 4 लोग मारे गए

लेखन गजेंद्र
Mar 13, 2026
09:30 am
क्या है खबर?

पाकिस्तान ने शुक्रवार तड़के अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को निशाना बनाया है। उसने रातभर गोलाबारी की है, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा है। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने पाकिस्तानी बमबारी की पुष्टि करते हुए कहा कि सीमा पार से हुए हमलों में शहर के कई घर क्षतिग्रस्त हुए और 4 लोग मारे गए हैं। मृतकों में सभी एक परिवार के हैं, जिसमें 2 बच्चे भी हैं। गोलाबारी में 15 अन्य लोग घायल हैं।

हमला

कंधार में भी हमला

अल जजीरा ने तालिबान सरकार के हवाले से बताया कि पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तोपखाने और मोर्टार हमले हुए, जिससे 3 दिन में 7 मौत हुई है। सरकार के उपप्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा कि गुरुवार तड़के खोस्त प्रांत के सादको गांव में ये मौतें हुईं हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर जानबूझकर नागरिकों और खानाबदोशों के तंबूओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि दक्षिणी प्रांत कंधार में भी हमले हुए, जहां तालिबान प्रशासन का सर्वोच्च नेता रहता है।

हमला

26 फरवरी से तनाव बढ़ा

दोनों देशों के बीच तनाव 26 फरवरी से बढ़ा है। उस समय अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर हमला शुरू किया था। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि पाकिस्तान ने पूरी सावधानी के साथ लक्षित अभियान चलाए हैं, ताकि किसी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। इस्लामाबाद ने काबुल पर पाकिस्तान तालिबान के लड़ाकों और खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को भी पनाह देने का आरोप लगाया है।

Advertisement