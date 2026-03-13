पाकिस्तान ने रातभर अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों पर गोलाबारी की, बच्चों समेत 4 लोग मारे गए

हमला

कंधार में भी हमला

अल जजीरा ने तालिबान सरकार के हवाले से बताया कि पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तोपखाने और मोर्टार हमले हुए, जिससे 3 दिन में 7 मौत हुई है। सरकार के उपप्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा कि गुरुवार तड़के खोस्त प्रांत के सादको गांव में ये मौतें हुईं हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर जानबूझकर नागरिकों और खानाबदोशों के तंबूओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि दक्षिणी प्रांत कंधार में भी हमले हुए, जहां तालिबान प्रशासन का सर्वोच्च नेता रहता है।