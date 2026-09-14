मक्का समझौते पर आलोचनाओं के बाद घिरा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस से की बात

शरीफ ने कहा, "मैंने सऊदी अरब में नागरिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हूती हमलों की पाकिस्तान की ओर से कड़ी निंदा दोहराई और सऊदी नेतृत्व और हमारे सऊदी भाइयों-बहनों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।"

उन्होंने कहा कि इन हमलों से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान 'बुद्धिमान और दूरदर्शी नेतृत्व' की भी तारीफ की।