पाकिस्तान: जेल में बंद इमरान खान की हालत बिगड़ी, आंखों की बीमारी से जूझ रहे- रिपोर्ट

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत गिर रही है। उनको एलर्जी और आंखों का संक्रमण बताया जा रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान को गंभीर नेत्र संक्रमण और एलर्जी है। रावलपिंडी-इस्लामाबाद क्षेत्र के कठोर, शुष्क और ठंडे मौसम के कारण बीमारी और बढ़ गई है। बीमार होने के बावजूद भी उनको परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।