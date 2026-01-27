पाकिस्तान: जेल में बंद इमरान खान की हालत बिगड़ी, आंखों की बीमारी से जूझ रहे- रिपोर्ट
पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत गिर रही है। उनको एलर्जी और आंखों का संक्रमण बताया जा रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान को गंभीर नेत्र संक्रमण और एलर्जी है। रावलपिंडी-इस्लामाबाद क्षेत्र के कठोर, शुष्क और ठंडे मौसम के कारण बीमारी और बढ़ गई है। बीमार होने के बावजूद भी उनको परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
डॉक्टरों की टीम ने किया जेल का दौरा
न्यूज18 के मुताबिक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) की एक चिकित्सा टीम ने 24 जनवरी को जेल का दौरा कर प्रारंभिक जांच की है, जिससे इमरान को संक्रमण सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) का पता चला है। डॉक्टरों ने इसे एक गंभीर स्थिति बताई है, जो समय पर इलाज न किए जाने पर आंख की रोशनी को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका अगला मासिक चिकित्सा मूल्यांकन 31 जनवरी को होना है।
55 दिनों से एकांतवास में हैं इमरान
डॉक्टरों का कहना है कि रावलपिंडी में शुष्क शीतलहर के कारण खान के लक्षण और भी बिगड़ गए हैं। उनकी आंखों में संक्रमण और एलर्जी की समस्या मौसम से जुड़ी है। बता दें कि इमरान पिछले 55 दिनों से जेल में एकांतवास में हैं। उनको 2 दिसंबर, 2025 को एकांतवास में भेजा गया था। एकांतवास में जाने के बाद से इमरान की बहनें लगातार उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं और मुलाकात की मांग कर रही हैं।