क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अमेरिका बता रहा सोशल मीडिया पर क्या लिखना है? पोस्ट वायरल
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध को अगले 2 हफ्तों के लिए रोक दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत और युद्ध रोकने के अनुरोध पर उन्होंने यह फैसला लिया है। अब सोशल मीडिया पर शरीफ के पोस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग उसे अमेरिका से मिला संदेश बता रहे हैं, जिसे शरीफ ने अपना बताकर साझा किया है।
दावा
सोशल मीडिया पर शरीफ के पोस्ट को लेकर क्या हो रहा दावा?
दरअसल, प्रधानमंत्री शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को दी गई मंगलवार रात 8 बजे (पूर्वी समय) की समयसीमा खत्म होने से पहले दोनों देशों से युद्ध रोकने का आग्रह किया था। उन्होंने अनुरोध का जो संदेश एक्स पर देर रात साझा किया था, उसे पोस्ट करने के बाद दोबारा से संपादित किया गया और सुधार के बाद साझा किया गया। पहले संदेश में "*ड्राफ्ट- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पर संदेश*" लिखा था, जिसे बाद में हटा दिया गया।
सच्चाई
क्या अमेरिका से भेजा गया था संदेश?
अंतरराष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शरीफ ने अमेरिका से आए संदेश को पहले एक्स पर 'कापी-पेस्ट' कर दिया और जब गलती का एहसास हुआ तो उसे संपादित करके दोबारा से पोस्ट किया गया। जांच करने पर पुष्टि हुई कि शरीफ का पोस्ट रात में 12:45 बजे अंतिम बार संपादित हुआ और उसमें 'ड्राफ्ट' का जिक्र था। हालांकि, यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह संदेश असल में अमेरिका से ही भेजा गया था।
ट्विटर पोस्ट
सोशल मीडिया पर हो रहा दावा
पाकिस्तान के आका ने एक ट्वीट किया वो भी अमेरिका का भेजा हुआ। उसे भी एडिट करना भूल गया। pic.twitter.com/qdlmuyLLDF— Arvind Sharma (@sarviind) April 8, 2026
गलती
शरीफ पहले भी कर चुके हैं गलती
यह पहली बार नहीं है, जब शरीफ ने गलत पोस्ट करके लोगों को मजाक बनाने का मौका दिया हो। इससे पहले उन्होंने 19 फरवरी को गाजा शांति बोर्ड से संबंधित संदेश में एक्स पर संयुक्त राज्य अमेरिका को अंग्रेजी में 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' न लिखकर 'यूनाइट्स स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज' लिख दिया था। पिछले साल 13 जून, 2025 को शरीफ ने इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की निंदा करते हुए अंग्रेजी को 'कंडेम' की जगह 'कंडोम' लिख दिया था।