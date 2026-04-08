क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अमेरिका बता रहा सोशल मीडिया पर क्या लिखना है? पोस्ट वायरल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध को अगले 2 हफ्तों के लिए रोक दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत और युद्ध रोकने के अनुरोध पर उन्होंने यह फैसला लिया है। अब सोशल मीडिया पर शरीफ के पोस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग उसे अमेरिका से मिला संदेश बता रहे हैं, जिसे शरीफ ने अपना बताकर साझा किया है।

दावा सोशल मीडिया पर शरीफ के पोस्ट को लेकर क्या हो रहा दावा? दरअसल, प्रधानमंत्री शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को दी गई मंगलवार रात 8 बजे (पूर्वी समय) की समयसीमा खत्म होने से पहले दोनों देशों से युद्ध रोकने का आग्रह किया था। उन्होंने अनुरोध का जो संदेश एक्स पर देर रात साझा किया था, उसे पोस्ट करने के बाद दोबारा से संपादित किया गया और सुधार के बाद साझा किया गया। पहले संदेश में "*ड्राफ्ट- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पर संदेश*" लिखा था, जिसे बाद में हटा दिया गया।

सच्चाई क्या अमेरिका से भेजा गया था संदेश? अंतरराष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शरीफ ने अमेरिका से आए संदेश को पहले एक्स पर 'कापी-पेस्ट' कर दिया और जब गलती का एहसास हुआ तो उसे संपादित करके दोबारा से पोस्ट किया गया। जांच करने पर पुष्टि हुई कि शरीफ का पोस्ट रात में 12:45 बजे अंतिम बार संपादित हुआ और उसमें 'ड्राफ्ट' का जिक्र था। हालांकि, यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह संदेश असल में अमेरिका से ही भेजा गया था।

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