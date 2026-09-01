SCO सम्मेलन में पाकिस्तान ने उठाया जल संधि का मुद्दा, कहा- पानी को हथियार न बनाएं

आतंकवाद के मुद्दे पर शरीफ ने कहा, "आतंकवाद हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सबसे गंभीर खतरा है। SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के अध्यक्ष के रूप में, पाकिस्तान ने सक्रिय रूप से काम किया है। पाकिस्तान की तरह दृढ़ता से कुछ ही देश लड़ रहे हैं। पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण-स्थिर अफगानिस्तान चाहता है।"

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई दशक में आतंकवाद से लड़ते हुए 90,000 से अधिक जान और 150 अरब डॉलर (14.24 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान सहा है।