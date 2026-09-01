SCO शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर कड़ा संदेश

SCO सम्मेलन में शहबाज शरीफ के सामने मोदी का आतंकवाद पर कड़ा संदेश, जानिए क्या कहा

लेखन गजेंद्र 01:00 pm Sep 01, 202601:00 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने संपूर्ण आतंकी तंत्र को खत्म करने का आह्वान किया और जोर देकर कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस समय आतंकवाद पर यह बात कही, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई वैश्विक नेता शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे।