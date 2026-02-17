पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में 3 जगह आतंकी हमला, बम धमाके और गोलीबारी में 14 की मौत

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को 3 अलग-अलग जगह हुए बम धमाकों और गोलीबारी में अब तक 14 लोगों की मौत और 25 घायलों की पुष्टि हुई है। पहला आत्मघाती हमला बजौर जिले में हुआ, जहां एक बच्चे समेत 9 लोग मारे गए। दूसरा हमला बन्नू कस्बे में हुआ, जहां 2 लोगों की मौत हुई और तीसरा हमला शांगला जिले में हुआ है, जहां 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। पुलिस और सेना हमलों की जांच कर रही है।

विस्फोट आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट से भरी गाड़ी मदरसे की दीवार से टकराई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार शाम को आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को बाजौर जिले में एक मदरसे की दीवार से टकरा दिया। इसके बाद हुए भीषण धमाके में सुरक्षा बल और फ्रंटियर कोर के एक 8 जवान की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 10 अन्य लोग घायल हैं। विस्फोट इतना घातक था कि आसपास के घरों की छतें भी गिर गई हैं, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई।

हमला बन्नू में रिक्शा पर विस्फोट रिपोर्ट्स के मुताबिक, बन्नू कस्बे में मिरयान पुलिस स्टेशन पर एक रिक्शा में बम रखा गया था, जो अचानक फट गया। इसमें 2 नागरिक मारे गए और 17 लोग घायल हो गए हैं। शांगला जिले में तलाशी अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई।इस दौरान तीन पुलिसकर्मी और उतने ही आतंकी मारे गए। पुलिस ने बताया कि मारे गए लड़ाके "चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों" में शामिल रहे हैं।

