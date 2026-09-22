पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री का हथियारबंद लोगों ने अपहरण किया

पाकिस्तान: पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री का हथियारबंद लोगों ने अपहरण किया

लेखन गजेंद्र 09:39 am Sep 22, 202609:39 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में सोमवार को कुछ हथियारबंद लोगों ने बीच सड़क से राज्य के स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री फजल शकूर खान का अपहरण कर लिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने दावा किया कि अपहरण दिनदहाड़े मोटरवे टोल प्लाजा के पास और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के नजदीक हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें काले सादे कपड़ों में हथियार लिए लोग एक गाड़ी को बीच रास्ते पर रोकते दिख रहे हैं।