पाकिस्तान: पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री का हथियारबंद लोगों ने अपहरण किया
क्या है खबर?
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में सोमवार को कुछ हथियारबंद लोगों ने बीच सड़क से राज्य के स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री फजल शकूर खान का अपहरण कर लिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने दावा किया कि अपहरण दिनदहाड़े मोटरवे टोल प्लाजा के पास और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के नजदीक हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें काले सादे कपड़ों में हथियार लिए लोग एक गाड़ी को बीच रास्ते पर रोकते दिख रहे हैं।
अपहरण
मंत्री को अज्ञात स्थान पर ले जाने का दावा
PTI नेताओं ने दावा किया कि नकाबपोश बंदूकधारियों ने मंत्री के वाहन को रोकने से पहले घेराबंदी कर दी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सशस्त्र लोगों ने कलाश्निकोव राइफलों से वाहन के टायरों पर गोलियां चलाईं, जिससे वे फट गए और खिड़कियां तोड़ दीं, जिसके बाद वे खान को एक अज्ञात स्थान पर ले गए।
खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री शफी जान ने घटना को संविधान और जनता के जनादेश पर हमला बताया।
विरोध
मंत्री के अपहरण के बाद आक्रोश भड़का
मंत्री के अपहरण के बाद मलाकंद में आक्रोश भड़क उठा और PTI कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग को अवरूद्ध कर दिया। जगह-जगह टायर चलाए गए और नारेबाजी हुई।
प्रतिनिधियों ने मांग की कि अधिकारी मंत्री के ठिकाने का खुलासा करें और यह स्पष्ट करें कि किस एजेंसी या विभाग ने उन्हें हिरासत में लिया है।
प्रदर्शनकारियों ने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
पाकिस्तान में मंत्री का अपहरण
🚨🚨🚨 shocking scenes from Peshawar in front of Corps Commander House, a PTI MPA and minister being abducted in broad daylight‼️— Mirza Shahzad Akbar (@ShazadAkbar) September 21, 2026
who is running the KP province?? @SohailAfridiISF pic.twitter.com/cBg9GFrF5s
जानकारी
कौन हैं फजल शकूर खान?
फजल शकूर खान चारसद्दा से PTI के विधायक हैं और अक्टूबर 2025 से राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। खैबर में PTI की सरकार है। खान राजनीतिज्ञ होने के साथ ही वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।