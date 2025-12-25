पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट और भारी गोलीबारी; 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 27 नागरिक घायल

हमला

200 से अधिक मोर्टार दागे गए

गुरुवार को उत्तरी वज़ीरिस्तान के हस्सू खेल गांव और मोसाकी गांवों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण झड़पें हुई है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ क्वाडकॉप्टर ड्रोन और मोर्टार का इस्तेमाल किया और गांवों में 200 से अधिक मोर्टार गोले दागे गए। कुछ गोले अवामी नेशनल पार्टी (ANP) के नेता मलिक निसार अली के घर पर भी गिरे, जिससे उनकी बेटी, भाई और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय नेता अमीनउद्दीन मोसाकी भी घायल हैं।