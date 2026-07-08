UAE से कराची जा रहा पाकिस्तान का मालवाहक विमान रडार से गायब, 5 लोग थे सवार

लापता

27 साल पुराना था विमान

जियोटीवी के मुताबिक, K2 एयरवेज का 27 साल पुराना बोइंग 737 मालवाहक विमान के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना मंगलवार रात 9:18 बजे मिली थी। इसके बाद कराची नियंत्रण केंद्र (ACC) ने तुरंत विमान को सही दिशा दिखाया। तभी कुछ मिनट बाद 9:32 पर विमान से संपर्क टूट गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि विमान रात 9:17 बजे 35,000 फीट की ऊंचाई और 790 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सामान्य रूप से उड़ान भर रहा था।