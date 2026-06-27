पाकिस्तान में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप, कई जगह महसूस हुए झटके

लेखन आबिद खान 09:30 am Jun 27, 202609:30 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया है। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र (EMSC) के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था और ये स्थानीय समयानुसार सुबह 8:36 बजे आया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका की USGS ने बताया कि भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के बरखान प्रांत से 63 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। ये भूकंप ऐसे वक्त आया है, जब इसी हफ्ते वेनेजुएला में दोहरे भूकंप ने भारी तबाही मचाई है।