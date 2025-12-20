पाकिस्तान: बलूचिस्तान में विद्रोहियो ने जाफर एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों को बनाया निशाना, बड़ा हादसा टला

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को संदिग्ध विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस समेत 2 यात्री ट्रेनों को निशाना बनाने के प्रयास में बम विस्फोट किए। हालांकि, इसमें ट्रेनों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। विस्फोट के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने हमले के इस प्रयास की पुष्टि की है। इसी तरह इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं है।

विस्फोट विद्रोहियों ने किए 2 विस्फोट क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शाहिद नवाज ने बताया कि शनिवार को दो विस्फोटों की सूचना मिली। एक विस्फोट से मुश्काफ इलाके में लगभग 3 फीट रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि दश्त इलाके में हुए दूसरे विस्फोट से मुख्य लाइन को अतिरिक्त नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि दोनों घटनाओं में लक्षित ट्रेनें जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल यात्री ट्रेन थीं। हालांकि, इस हमले में ट्रेनों और यात्रियाें को किसी तरह का नुकसार नहीं पहुंचा है।

परेशानी विस्फोटों से बाधित हुई रेल सेवाएं विस्फोटों से मुख्य रेलवे लाइन पर पटरियों को नुकसान पहुंचने से रेल यातायात बाधित हो गया। नवाज ने कहा कि क्वेटा से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों के लिए यात्री ट्रेनों का समय सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही तय किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और क्वेटा से बाहर जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है।"

