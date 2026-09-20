पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को लाहौर में हिरासत में ले लिया गया है

पाकिस्तान: इमरान खान की बहन अलीमा खान लाहौर में गिरफ्तार, PTI ने की निंदा

लेखन भारत शर्मा 06:01 pm Sep 20, 202606:01 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान में 27 सितंबर को होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। PTI ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है और देश में राजनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ने की चेतावनी दी है। इधर, रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान की सेहत बिगड़ने पर डॉक्टरों की विशेष जेल पहुंची है।