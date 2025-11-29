इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल; जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई, PTI कार्यकर्ता सड़कों पर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच इमरान रावलपिंडी की जिस अडियाला जेल में बंद हैं, उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रांत को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हजारों अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर इमरान की मौत की अफवाहें भी हैं।

सुरक्षा जेल के आसपास 2,500 जवान तैनात, 5 नई चौकियां बनाई गईं न्यूज18 के मुताबिक, अडियाला जेल में हालिया सालों की सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने जेल के आसपास 2,500 अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है। दहगल क्षेत्र, जेल गेट नंबर 1, गेट नंबर 5, फैक्ट्री नाका और रावलपिंडी के गोरखपुर जोन में 5 नई सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। सुरक्षाकर्मियों को रबर की गोलियों, आंसू गैस, डंडों और दंगा-रोधी उपकरणों से लैस किया गया है।

बयान कई अन्य जेलों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई अधिकारियों का कहना है कि बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा किसी भी अवांछित स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक (SP) अनम शेर को जेल की सुरक्षा व्यवस्था का काम सौंपा गया है। अडियाला जेल के अलावा लाहौर की कोट लखपत जेल की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहां इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेता और कार्यकर्ता बंद हैं। बलूचिस्तान में क्वेटा से 60 किलोमीटर दूर स्थित माच जेल में भी सतर्कता बढ़ाई गई है।

प्रदर्शन पाकिस्तान से लेकर अमेरिका में प्रदर्शन करेगी PTI PTI कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान किया है। PTI को कई विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और इमरान की बहन अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी हैं। यहां सुरक्षाबलों ने अफरीदी के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की और उन्हें सड़क पर गिरा दिया। PTI ने ऐलान किया है कि 30 नवंबर को वो अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेगी।

बयान बहन बोलीं- इमरान को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा इमरान की बहन नोरीन नियाजी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, "हमने 4-5 हफ्ते से इमरान से बात नहीं की है। उनसे मिले नहीं है, देखा भी नहीं है। हमें उनकी फिक्र है, क्योंकि पहले भी उनकी जान लेने की कोशिश हुई है। इमरान को नुकसान पहुंचाने की कोई सोचे भी नहीं। अगर किसी ने कोशिश भी की तो कोई भी नहीं बचेगा।"