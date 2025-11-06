LOADING...
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी, कहा- तुर्की में अफगानिस्तान संग बातचीत विफल हुई तो युद्ध होगा
लेखन गजेंद्र
Nov 06, 2025
11:16 am
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता होनी है। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने जियो टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर बातचीत में कोई प्रगति नहीं दिखती है, तो पाकिस्तान सैन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होगा। बता दें कि पाकिस्तान खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक तुर्की जा रहे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

आसिफ ने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है, तो अभी जो तनाव चल रहा है, हो सकता है कि वह बढ़ जाए। उन्होंने कहा, "हमारे पास विकल्प है, अगर हमारी जमीन को निशाना बनाया जाता है और आबादियों को निशाना बनाया जाता है तो वही सही होगा। तो हम भी वही करेंगे, जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी।" बता दें कि इससे पहले भी आसिफ कई बार धमकियां दे चुके हैं।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच 2 बार बातचीत विफल

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच हल्की झड़प के बाद 19 अक्टूबर को युद्ध विराम हुआ था, जिसे बनाए रखने के लिए तुर्की मध्यस्थता करा रहा है। इससे पहले दोनों देश दोहा और इस्तांबुल में बैठक कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस्लामाबाद ने काबुल पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया है और उस पर अफगान धरती से हमले कराने का आरोप लगाया है। तालिबान सरकार का कहना है कि उसका TTP पर कोई नियंत्रण नहीं है।