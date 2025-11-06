पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की धमकी दी

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी, कहा- तुर्की में अफगानिस्तान संग बातचीत विफल हुई तो युद्ध होगा

लेखन गजेंद्र 11:16 am Nov 06, 202511:16 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता होनी है। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने जियो टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर बातचीत में कोई प्रगति नहीं दिखती है, तो पाकिस्तान सैन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होगा। बता दें कि पाकिस्तान खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक तुर्की जा रहे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।