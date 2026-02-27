पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आरोप, कहा- भारत के लिए काम कर रहा तालिबान
क्या है खबर?
अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान प्रशासन पर भारत के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच 'खुला युद्ध' शुरू होने की घोषणा करने करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से सैन्य संगठन NATO की वापसी के बाद तालिबान ने उसे 'भारत के उपनिवेश' में बदल दिया है। आसिफ ने आरोप लगाया कि तालिबान आतंकवादियों को इकट्ठा कर आतंकवाद का निर्यात कर रहा है।
बयान
आसिफ ने क्या कहा?
ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, 'NATO सेनाओं के जाने के बाद उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में शांति होगी और तालिबान अफगान लोगों के फ़ायदे और इलाके में शांति पर ध्यान देगा। लेकिन, तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत का उपनिवेश बना दिया। उन्होंने दुनिया के सभी आतंकवादियों को अफगानिस्तान में इकट्ठा किया और आतंकवाद का निर्यात शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया, इस्लाम में महिलाओं को दिए अधिकार छीन लिए।'
बयान
अब दमा-दम मस्त कलंदर होगा- आसिफ
उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान ने सीधे तरीके से दोस्त देशों के जरिए हालात सामान्य रखने की पूरी कोशिश की, कूटनीति की, लेकिन तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन गया। आज, जब पाकिस्तान पर हमले की कोशिश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सेनाएं जबरदस्त जवाब दे रही हैं। पहले पाकिस्तान पॉजिटिव रहा है। उसने 50 साल तक 50 लाख अफगानों को पनाह दी। हमारे सब्र का प्याला भर गया। अब खुली जंग है। अब "दमा-दम मस्त कलंदर" होगा। हम तुम्हारी रग-रग जानते हैं।'