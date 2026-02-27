पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आरोप, कहा- भारत के लिए काम कर रहा तालिबान

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए काम करने का आरोप लगाया

लेखन गजेंद्र 09:49 am Feb 27, 202609:49 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान प्रशासन पर भारत के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच 'खुला युद्ध' शुरू होने की घोषणा करने करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से सैन्य संगठन NATO की वापसी के बाद तालिबान ने उसे 'भारत के उपनिवेश' में बदल दिया है। आसिफ ने आरोप लगाया कि तालिबान आतंकवादियों को इकट्ठा कर आतंकवाद का निर्यात कर रहा है।