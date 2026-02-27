पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खुला युद्ध घोषित किया, तालिबान का 55 सैनिक मारने का दावा
क्या है खबर?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। गुरुवार रात से दोनों देशों की सीमाओं पर गोलीबारी और बमबारी हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ "खुले युद्ध" की घोषणा की है। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिया सहित अफगान शहरों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए हैं। इस बीच, अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं।
हमला
दोनों ओर से हमले शुरू करने का आरोप
दोनों देश एक-दूसरे पर हमले शुरू करने का आरोप लगा रहा है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा बार-बार उकसावे की कार्रवाई और उल्लंघनों के जवाब में विवादित डूरंड रेखा पर बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू किए गए हैं। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, "हमारे सब्र की सीमा पार हो गई है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है।"
गोलीबारी
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का विमान मार गिराया
दावा है कि अफगान बलों ने पाकिस्तानी हमलों के जवाब में अफगान हवाई क्षेत्र में घुसने वाले एक पाकिस्तानी विमान को मार गिराया है। शुक्रवार तड़के काबुल में विस्फोटों और विमानों की आवाजें सुनाई दीं हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगान लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एक्स पर बताया कि कायर पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
बयान
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने हमले पर बयान दिया
अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने विस्तृत बयान में बताया कि अभियान गुरुवार रात 8 बजे शुरू हुआ, जो रमजान-1447 के 9वें दिन के अनुरूप था और यह पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगान क्षेत्र के उल्लंघन के बाद शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों की मौत हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि कुछ दिन पहले, पाकिस्तानी सैना ने बड़ी धृष्टता के साथ अफगान क्षेत्र का उल्लंघन किया, हमारी सीमाओं को पार किया और यहां महिलाओं और बच्चों को शहीद कर दिया।
बयान
19 चौकियों पर कब्जा, 55 सैनिक मार गिराए- अफगानिस्तान
मंत्रालय ने दावा किया कि 4 घंटे की लड़ाई में दो पाकिस्तानी सैन्य अड्डे और 19 चौकियों पर कब्जा किया गया है, जबकि सैनिक 4 अतिरिक्त चौकियों से भाग गए। मंत्रालय ने बताया कि दुरंड रेखा पर हुई इन जवाबी कार्रवाइयों में कुल 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई सैनिकों को जिंदा पकड़ा गया। मंत्रालय ने बताया कि एक पाकिस्तानी टैंक नष्ट किया गया और एक बड़ा सैन्य परिवहन वाहन समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं।