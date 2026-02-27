पाकिस्तान का दावा- अफगानिस्तान के 22 सैन्य ठिकानों पर हमले किए, 274 लोग मारे गए
क्या है खबर?
पाकिस्तान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के साथ भीषण संघर्ष के बीच कुल 22 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और कम से कम 274 तालिबानी अधिकारी और आतंकवादी मारे गए हैं। सैन्य प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि गुरुवार रात से अब तक कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक हमले में हताहत हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ 274 लोग मारे हैं। इस बीच, चीन, रूस और भारत ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा तनाव पर चिंता जताई है।
दावा
अफगानिस्तान ने कहा- 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए
इस बीच, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने 19 पाकिस्तानी चेक पोस्ट और 2 सैन्य अड्डों को नष्ट किया है। मंत्रालय ने दावा किया कि आधी रात में लड़ाई खत्म कर दी थी, जिसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई को बंदी बनाया गया। अपने लड़ाकों की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने कहा कि 8 अफगान सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के दावों का कोई सत्यापन नहीं हुआ।
अपील
चीन, रूस और भारत ने क्या कहा?
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बीजिंग संघर्ष के बढ़ने से बहुत चिंतित है और दोनों पक्षों से शांत रहने, संयम बरतने और जल्द से जल्द युद्धविराम करने का आग्रह करता है। रूस ने भी सीमा पार की शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और मध्यस्थता की पेशकश की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रमजान के महीने में पाकिस्तान के हवाई हमलों की "कड़ी" निंदा की है।