पाकिस्तान का दावा अफगानिस्तान के 22 सैन्य ठिकानों पर हमले किए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान का दावा- अफगानिस्तान के 22 सैन्य ठिकानों पर हमले किए, 274 लोग मारे गए

लेखन गजेंद्र 07:10 pm Feb 27, 202607:10 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के साथ भीषण संघर्ष के बीच कुल 22 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और कम से कम 274 तालिबानी अधिकारी और आतंकवादी मारे गए हैं। सैन्य प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि गुरुवार रात से अब तक कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक हमले में हताहत हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ 274 लोग मारे हैं। इस बीच, चीन, रूस और भारत ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा तनाव पर चिंता जताई है।