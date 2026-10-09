पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 में विभाजित करना चाहते हैं सेना प्रमुख असीम मुनीर

पाकिस्तान के ये 4 प्रमुख प्रांत 1947 में देश के गठन के बाद से अपरिवर्तित रहे हैं। इसमें सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत पंजाब है, जिसकी आबादी 12.8 करोड़ है, जो राष्ट्रीय आबादी के आधे से थोड़ी अधिक है।

बलूचिस्तान, सबसे कम आबादी वाला प्रांत, केवल 1.50 करोड़ लोगों का है, जो कुल आबादी का लगभग 6 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के अनुसार, विभाजित नई छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयों पर निर्वाचित प्रमुखों, प्रांतीय विधानसभाओं के नामित व्यक्तियों द्वारा शासन की संभावना है।